اليومُ الوحيد الِّذي ينزل الله سبحانه وتعالى فيه إلى السَّماء الدُّنيا نهارًا نزولًا يليق بجلاله سُبحانه وبحمده.. إنه يوم التلاقي، يومُ -عرفة- المشهود أعظم يوم طلعت عليه الشمس، يوم قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن: خير الدُّعاء دعاء يوم -عرفة- وخيرُ ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي " لا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريك لَهُ، لَهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ".

وفي هذا اليوم المبارك يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن موعد أذان المغرب يوم عرفة، انتظارا لموعد الإفطار، فصيام يوم عرفة سنة عن النبي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

موعد أذان المغرب يوم عرفة الثلاثاء 26/5/2026

يؤذن لصلاة المَغرب في القاهرة فى تمام الساعة 7.49

موعد أذان المغرب اليوم فى المحافظات:

الجيزة ٧:٤٨ م

الاسكندرية ٧:٥٦ م

اسوان ٧:٢٩ م

البحر الأحمر ٧:٢٦ م

مرسى مطروح ٨:٠٧ م

دعاء النبي في يوم عرفة

يوم عرفة هو أعظم يوم طلعت عليه الشمس، وقال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن: خير الدُّعاء دعاء يوم -عرفة- وخيرُ ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي "لا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريك لَهُ، لَهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ".

دعاء النبي عند الإفطار

وقد ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء يوم عرفة

ومن روائع الدعاء في ذلك اليوم المبارك:

● اللهم اكتب لنا في يوم عرفة من الخير فوق ما نتمنى، واجعل لنا فيه دعوة لا تُرد، ورحمةً لا تُحجب، ومغفرةً تمحو كل ذنب.

● اللهم إني أسألك، في هذا اليوم المبارك، العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

● اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

● اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا توبة نصوحه قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

● رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت.

● اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا.

● اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم.

● رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسروري وقرة عيني.

● اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.

● اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصالح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء، اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين.

● اللهم أنزل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا والسعادة في بيوتنا واجعل ذكرك يا الله لا يفارق شفاهنا وأحسن خاتمتنا وأنت راضٍ عنا.

● اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركعات السجود.

● اللهم ليّن قلوبنا بالقرآن، واشرح صدورنا بالقرآن ونوّر قبورنا بالقرآن.