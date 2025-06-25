امتحانات الثانوية.. أولياء الأمور: مطلوب وقت كاف لتسجيل البيانات

كتب- أحمد الجندي:

ناشدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، وزارةَ التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إصدار تعليمات واضحة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، تنص على تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، لا يقل عن عشر دقائق، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت بشكل دقيق، قبل توزيع كراسات الأسئلة.

أهمية الوقت المخصص لتسجيل البيانات

وأشارت الحزاوي، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، إلى تلقيها شكاوى من طلاب الثانوية العامة تفيد أن عملية كتابة البيانات وتظليل رقم الجلوس على ورقة البابل شيت تستغرق وقتًا يحتاجونه لتجنب الأخطاء، ما يتطلب توفير وقت مناسب قبل بدء توزيع الامتحان.

تعويض الطلاب عن تأخير توزيع الأسئلة

وطالبت الحزاوي وزارة التعليم بالتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تعويض الطلاب عن أي وقت يُهدر نتيجة تأخر تسليم كراسات الأسئلة، مؤكدةً أن ذلك يُعد حقًا من حقوق الطلاب ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

تجنب التشتت ومنح الوقت الكامل

ووجهت الحزاوي نداءً للمراقبين داخل اللجان، أكدت فيه أهمية منح الطلاب وقتهم الكامل دون استعجال في جمع أوراق الإجابة، وتفادي الحديث غير الضروري أثناء سير الامتحان، لما له من تأثير سلبي على تركيز الطلاب.

التعامل بحكمة في حالات الغش

وشددت الحزاوي على ضرورة تقديم الدعم الفوري لأي طالب يواجه مشكلة خلال الامتحان، لافتة إلى أن التعامل مع وقائع الغش يجب أن يتم بحكمة، حتى لا يتأثر باقي الطلاب نفسيًّا أو ذهنيًّا، مؤكدةً أن دور المراقبين حيوي في ضمان سير الامتحانات بنزاهة وعدالة.

اقرأ أيضًا:

المراجعة النهائية في التاريخ للثانوية العامة 2025.. أسرار الامتحان ونماذج الأسئلة

خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة لدعم إبداعات الطلاب

بدائل الثانوية العامة 2025.. مميزات وشروط مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية