تعليم منشأة القناطر تحذر: عقوبات صارمة ضد الغش في الامتحانات 2026

كتب- أحمد الجندي:

11:15 م 16/01/2026

أرشيفية

أعلنت إدارة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة عن تحذير هام للطلاب والمعلمين والمراقبين، بشأن عقوبات الغش في الامتحانات بعد تعديل قانون رقم 205 لسنة 2026، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غداً السبت 17 يناير.

وشددت الإدارة على أن ما يُعد غشًا أو إخلالًا بالنظام يشمل:

طباعة، نشر، إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة.

حيازة الهواتف المحمولة أو السماعات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة بقصد الغش.

تصوير الامتحان أو تداوله.

مساعدة طالب على الغش داخل اللجنة.

انتحال صفة طالب أو دخول الامتحان بدلًا عنه.

أما العقوبات فهي الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة إذا تم الفعل قبل الامتحان أو أثناءه بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما أكدت الإدارة أن حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة تُعد جريمة حتى دون استخدامه، وقد تؤدي إلى حرمان الطالب من الامتحان وتطبيق العقوبات الجنائية حسب الحالة.

ولفتت الإدارة إلى أن المسؤولية لا تقتصر على الطالب فقط، بل يشمل العقاب المعلم، المراقب، وأي شخص ساعد أو سهّل الغش بنفس العقوبات الجنائية.
مواجهة الغش إدارة منشأة القناطر الجيزة تعليم الجيزة

