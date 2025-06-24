كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطاع التعليم الفني أصبح أحد المحركات الرئيسية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أن إنشاء مراكز التميز في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعليم فني يصنع المستقبل ويرتبط مباشرة بسوق العمل.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة السويدي إلكتريك لإدارة وتشغيل مراكز التميز الجديدة، بتمويل من بنك التعمير الألماني (KfW) والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع "التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".

وأوضح نائب الوزير أن المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز تميز فنية مجهزة بأحدث المعامل والأدوات، تقدم تدريبًا عمليًا ونظريًا عالي الجودة وفق مناهج قائمة على الجدارات المهنية، لافتًا إلى أن هذه المراكز تمثل نموذجًا تعليميًا متطورًا يجمع بين التعليم النظامي وخدمات التدريب المستمر والدعم المهني، بما يسهم في بناء جيل من الفنيين المهرة في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف أن التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة يستدعي بنية تعليمية قوية تُعد الكوادر اللازمة لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن مراكز التميز ستكون بمثابة منصات تعليمية متكاملة تربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتدعم مهارات الطلاب عبر برامج تدريبية مهنية تتماشى مع تطورات السوق الصناعي.

وأشاد "بهاء الدين" بدور مؤسسة السويدي إلكتريك، التي تمتلك خبرة تزيد عن 12 عامًا في مجال التعليم الفني، ونجحت من خلالها في تخريج آلاف الطلاب المؤهلين الذين أصبحوا جزءًا من منظومة الصناعة الوطنية، مضيفًا: "هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لبناء نظام تعليمي فني حديث يُعزز التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل لائقة للشباب المصري".

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