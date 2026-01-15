شهدت جروبات وصفحات الغش الإلكتروني تداولًا لأسئلة امتحان نصف العام في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات صباح اليوم الخميس حيث أنه تم نشر أسئلة امتحان مادة التربية الدينية بمحافظة القليوبية عقب بدء اللجان الامتحانية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والمتابعين.

في المقابل، شددت المديريات التعليمية على ضرورة إحكام السيطرة داخل اللجان، والتصدي لأي محاولات غش أو تسريب للأسئلة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية خلال فترة الامتحانات.