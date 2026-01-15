إعلان

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للمواد خارج المجموع عبر جروبات الغش

كتب : أحمد الجندي

11:41 ص 15/01/2026 تعديل في 11:45 ص

امتحانات الشهادة الإعدادية ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت جروبات وصفحات الغش الإلكتروني تداولًا لأسئلة امتحان نصف العام في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات صباح اليوم الخميس حيث أنه تم نشر أسئلة امتحان مادة التربية الدينية بمحافظة القليوبية عقب بدء اللجان الامتحانية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والمتابعين.

في المقابل، شددت المديريات التعليمية على ضرورة إحكام السيطرة داخل اللجان، والتصدي لأي محاولات غش أو تسريب للأسئلة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية خلال فترة الامتحانات.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 11.30.56 AM (1)WhatsApp Image 2026-01-15 at 11.30.56 AM

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الشهادة الإعدادية جروبات الغش أسئلة امتحانات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركيا: لن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران
شئون عربية و دولية

تركيا: لن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران
3 شروط للتقديم.. جامعة العاصمة تطلق مبادرة "سفراء وافدين العاصمة"
جامعات ومعاهد

3 شروط للتقديم.. جامعة العاصمة تطلق مبادرة "سفراء وافدين العاصمة"
دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"
زووم

دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
أخبار السيارات

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026