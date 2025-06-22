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مدبولي: نتابع الأحداث الإقليمية ونقيم تأثيراتها على الوضع الداخلي

06:51 م الأحد 22 يونيو 2025

لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقت

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع الأحداث الإقليمية أولًا بأول وتُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية من متابعة للموقف.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.

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مصطفى مدبولي الاقتصاد المصري مجلس الوزراء
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