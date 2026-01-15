مساء اليوم.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إيران



وكالات

أعلنت البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول إيران.

كان مصدر في مجلس الأمن قد صرّح سابقًا، أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الاجتماع.

أجابت البعثة الصومالية الدائمة لدى الأمم المتحدة الوكالة ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد في 15 يناير الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو "3:00 مساءً بتوقيت نيويورك" نعم، هذا صحيح".

وأوضح رئيس مجلس الأمن: "تعتزم الرئاسة تحديد موعد لاجتماع بشأن الوضع في إيران ضمن بند جدول الأعمال الوضع في الشرق الأوسط".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات.

بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.