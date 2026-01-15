إعلان

مساء اليوم.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إيران

كتب : مصراوي

07:40 ص 15/01/2026

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول إيران.

كان مصدر في مجلس الأمن قد صرّح سابقًا، أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الاجتماع.

أجابت البعثة الصومالية الدائمة لدى الأمم المتحدة الوكالة ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد في 15 يناير الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو "3:00 مساءً بتوقيت نيويورك" نعم، هذا صحيح".

وأوضح رئيس مجلس الأمن: "تعتزم الرئاسة تحديد موعد لاجتماع بشأن الوضع في إيران ضمن بند جدول الأعمال الوضع في الشرق الأوسط".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات.

بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن جلسة خاصة بمجلس الأمن عن إيران إيران ترامب أمريكا ضرب أمريكا لإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل التثاؤب معديًا حقًا ؟ إليك الإجابة
نصائح طبية

هل التثاؤب معديًا حقًا ؟ إليك الإجابة
أحمد سعد يحتفل بتأهل المتسابق مهند الباشا لنهائيات "The Voice".. صور
زووم

أحمد سعد يحتفل بتأهل المتسابق مهند الباشا لنهائيات "The Voice".. صور
ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
كرة نسائية

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان