أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 22 يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ مطروح العالمين والإسكندرية وتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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