إعلان

أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

10:17 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 22 يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ مطروح العالمين والإسكندرية وتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

510881719_1130179585807274_813415077181265841_n

اقرأ أيضًا:

مشروع تعديل الايجار القديم.. ما الموقف القانوني حال رفض المستأجر الإخلاء؟

اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"