الفريق أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس لا تزال في مرحلة التعافي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات قناة السويس لا تزال في مرحلة التعافي، مشيرًا إلى أن القناة "تخسر حوالي 60%" من إيراداتها، وأن الأرقام الحالية "لا تتناسب مع العودة" الكاملة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح ربيع أن عدد السفن التي تعبر القناة زاد من 30 سفينة إلى 36 أو 40 سفينة، معربًا عن أمله في أن تساهم عودة السفن الأكبر في زيادة العائد.

أكد الفريق أسامة ربيع أن النقل البحري كله يتأثر بالاضطرابات والأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن التجارة البحرية تتعامل مع أرقام هائلة وسفن ذات قيمة عالية وطواقم بشرية.

وقال إن هذا يعطي أصحاب السفن الحق في إعطاء الأولوية للهاجس الأمني وسلامة السفينة والبضاعة والطاقم، مشيرًا إلى أن هناك أحداثًا متواترة تحدث كل يوم، وأن الهيئة تتعامل مع كل حدث حسب خطورته وقيمته.

وأوضح أن المنطقة من باب المندب إلى قناة السويس أصبحت آمنة الآن، حيث لم تسجل أي هجمات صاروخية على السفن منذ 2 ديسمبر الماضي، وأن السفن الخمس التي عبرت مؤخرًا "عدت بسلام"، مما يشجع السفن الأخرى على العودة، مشددًا على أن الهيئة تتعامل "يوم بيوم" مع المشهد العالمي الضبابي.