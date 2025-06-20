ارتفاع ملحوظ في الحرارة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد نهارًا، ليسود طقس شديد الحرارة خلال النهار، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، خاصة على السواحل الشمالية.

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأوضحت أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى خفيفة، مع ارتفاع للأمواج بين 1 إلى 1.75 مترًا.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 – الصغرى 24، طقس مشمس، رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، مع وجود شبورة مائية صباحًا.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 35 – الصغرى 23، طقس مشمس، رياح نشطة أحيانًا، وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 – الصغرى 20، طقس غائم جزئي، رياح معتدلة، وشبورة مائية قد تكون كثيفة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 – الصغرى 22، طقس غائم جزئي، رياح نشطة أحيانًا، وشبورة مائية كثيفة أحيانًا.

جنوب سيناء: العظمى 39 – الصغرى 27، طقس مشمس، رياح نشطة بسرعة 36 كم/س.

سلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 – الصغرى 23، طقس مشمس، رياح نشطة أحيانًا.

شمال الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 25، طقس مشمس، رياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحًا.

جنوب الصعيد: العظمى 40 – الصغرى 25، طقس مشمس، رياح معتدلة.