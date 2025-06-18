رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع مجلس الألسن.. تعرف على القرارات

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات مجلس كلية الألسن بكامل هيئته، بحضور الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وكلاء الكلية الدكتورة هالة سيد متولى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رؤساء الأقسام العلمية.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أن المجتمع الجامعى تغير عن الماضي حيث لم تعد فترة الإبجازة الصيفية فترة راحة بل أصبحت فترة للاستعداد لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، كذلك استيفاء متطلبات الجودة والارتقاء بالخدمات التعليمية التى من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها.

جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد المجلس الشهري لمتابعة الموضوعات المتعلقة بالجوانب التعليمية، والتصديق على محضر الجلسة السابقة، كذلك متابعة آليات وقواعد تطبيق الامتحانات التكميلية.

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