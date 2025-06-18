جامعة 6 أكتوبر العاشرة محليًا في تصنيف THE-Impact Ranking 2025

كتب - عمر صبري:

أعلنت جامعة 6 أكتوبر تحقيق مركزًا في الشريحة العالمية بين 401-600 يعكس التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في التقدم الاجتماعي والبيئي على مستوى العالم.

وحققت جامعة 6 أكتوبر المركز العاشر على المستوى المحلى ، في حين تواصل جامعات مصر الأخرى أيضًا تعزيز مكانتها، حيث ظهرت 51 جامعة مصرية في التصنيف.

يُذكر ان تصنيف THE Impact Rankings 2025 هو تصنيف عالمي فريد من نوعه، حيث يقيم الجامعات بناءً على مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ويعكس التزام الجامعة في مجموعة من المجالات مثل التعليم، البحث، المساهمة المجتمعية، والحفاظ على البيئة.

ويُعد هذا التصنيف مرجعًا مهمًا لقياس تأثير الجامعات في مجالات مثل التعليم، البحث، الشراكات المجتمعية، والاستدامة البيئية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إيمان العزيزي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر دكرورب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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