المسلماني يلتقي المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بماسبيرو

المسلماني يلتقي المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه

كتب-عمرو صالح:

التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بالهيئة الوطنية للإعلام ، والتي ضمت 25 من أبناء الهيئة المميزين.

وضمت التخصصات التي التقاها رئيس الهيئة تمثيلاً متخصصين في العلوم الاجتماعية والطبيعية من الإعلام والعلوم السياسية واللغات إلي الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

تأتي مبادرة حملة الدكتوراه بماسبيرو في إطار دعم الكفاءات واستثمار الموارد البشرية رفيعة المستوي بالهيئة، وتمتد المبادرة لتشمل الحاصلين علي الزمالة والماجستير ، كما تمتد لتشمل المبدعين والمثقفين والكفاءات المهنية والفنية والإدارية بالهيئة الوطنية للإعلام.

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