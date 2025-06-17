الإيجار القديم.. كفافي: "النواب" لن يقر أي قانون يشوبه عدم دستورية

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيًّا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار كفافي إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًّا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون تشوبه شبهة عدم الدستورية.

وأوضح كفافي أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأُسر من خطر التشريد، متابعًا: لكن تلك الظروف قد تغيَّرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدَّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًّا لتنظيم هذه العلاقة.

وأشار كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.

وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب، بخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية؛ لكنه تضمَّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.

واختتم كفافي بالتأكيد أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور، وتغيرات الواقع المجتمعي.