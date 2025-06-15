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الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن الطقس

09:31 م الأحد 15 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة تنكسر غدا الاثنين، حيث تكون حالة الطقس مائلا للحرارة وجيدة على أغلب الأماكن.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس الجيدة يصاحبها نشاط للرياح يعمل على تلطيف الأجواء، أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى الكبرى 27 درجة مئوية.

وتابعت: من المتوقع مزيد من التحسن فى الأجواء بداية غداً الاثنين.

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