صور.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد زكي

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير التي تمت بشارع أحمد زكي.

وأكد محافظ القاهرة، وفق بيان اليوم، أن أعمال التطوير بالشارع الذي يمتد بأحياء دار السلام والبساتين شملت رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ بالشارع بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، ورفع السيارات المتهالكة والإشغالات، ومتابعة مستوى النظافة به للحفاظ على السيولة المرورية.

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارع ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

رافق المحافظ في جولته رؤساء أحياء المعادي ودار السلام والبساتين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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