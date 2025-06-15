كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن نجاح إسرائيل في القضاء على القدرات النووية الإيرانية وإخضاع طهران سيمنحها القدرة على فرض هيمنتها على الشرق الأوسط.

وأضاف حسين، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أن الضربة الإسرائيلية ضد إيران كانت "نوعية وغير مسبوقة"، مستهدفة قيادات واستخبارات ومنشآت نووية.

وأوضح حسين أن تحقيق إسرائيل لأهدافها، بما في ذلك إسقاط النظام الإيراني، سيجعل تصريحات نتنياهو في 27 سبتمبر الماضي، بعد اغتيال حسن نصر الله، واقعاً ملموساً، حيث قال إن إسرائيل "ستغير وجه الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية للسيطرة على المنطقة تعود لقرن من الزمن، مستشهداً بتدمير مخزون صواريخ حزب الله وإضعاف نظام بشار الأسد المدعوم من إيران.

وقال إن هذه الخطة تثبت أن الحرب لم تبدأ بـ"طوفان الأقصى"، بل هي جزء من مشروع إسرائيلي أوسع يهدف إلى التهجير وتجاهل القضية الفلسطينية، مؤكدًا إن انكسار إيران أمام إسرائيل يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة بأكملها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تتبنى فلسفة توراتية تتجلى في خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عام 2017، التي تقترح للفلسطينيين العيش كمواطنين درجة ثانية، الهجرة الطوعية، أو القتل.