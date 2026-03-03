إعلان

"حقوق إنسان النواب" تناقش مواجهة العنف الأسري وعمالة الأطفال والتنمر

كتب : نشأت حمدي

12:24 م 03/03/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة قضايا العنف الأسري، وعمالة الأطفال، وظاهرة التنمر، وسبل مواجهتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات التصدي لمشكلات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء، واستعراض ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر في المدارس والمجتمعات، وطرح آليات مكافحتها في إطار من التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور التفصيلية، من بينها الخطوات التي يتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواجهة ظاهرة العنف الأسري، وآليات رصد الحالات وتلقي البلاغات، والإجراءات المتبعة في التعامل معها. كما استفسر السادة النواب عن برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى الحد من العنف الأسري، وسبل قياس مدى فعاليتها وتأثيرها على أرض الواقع.

كما ناقشت اللجنة آليات تعامل المجلس مع الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإجراءات العاجلة المتبعة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا العنف في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامتهم وصون حقوقهم.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمتابعة الملفات التي تم تناولها في إطار أوسع يضم جميع الجهات ذات الصلة، ممثلة في الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية، من خلال عقد لقاءات متابعة تنسيقية، بهدف تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال والنساء من كافة أشكال العنف والاستغلال، وترسيخ بيئة آمنة داعمة لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا:

قرارات حكومية عاجلة للمستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حقوق إنسان النواب العنف الأسري عمالة الأطفال التنمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
رياضة محلية

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية
شئون عربية و دولية

الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية
انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
شئون عربية و دولية

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان