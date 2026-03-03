عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة قضايا العنف الأسري، وعمالة الأطفال، وظاهرة التنمر، وسبل مواجهتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات التصدي لمشكلات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء، واستعراض ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر في المدارس والمجتمعات، وطرح آليات مكافحتها في إطار من التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور التفصيلية، من بينها الخطوات التي يتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواجهة ظاهرة العنف الأسري، وآليات رصد الحالات وتلقي البلاغات، والإجراءات المتبعة في التعامل معها. كما استفسر السادة النواب عن برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى الحد من العنف الأسري، وسبل قياس مدى فعاليتها وتأثيرها على أرض الواقع.

كما ناقشت اللجنة آليات تعامل المجلس مع الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإجراءات العاجلة المتبعة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا العنف في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامتهم وصون حقوقهم.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمتابعة الملفات التي تم تناولها في إطار أوسع يضم جميع الجهات ذات الصلة، ممثلة في الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية، من خلال عقد لقاءات متابعة تنسيقية، بهدف تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال والنساء من كافة أشكال العنف والاستغلال، وترسيخ بيئة آمنة داعمة لحقوق الإنسان.

