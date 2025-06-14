تشريعية القومي للمرأة تنظم اليوم التعريفي لموظفين وزارة العدل

كتبت- نور العمروسي:

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفي وزارة العدل حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الأعضاء التناسلية" (ختان الإناث).

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضي عدنان فنجري وزير العدل والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

ويهدف اليوم التعريفي إلى توعيه 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على الفتيات والمجتمع.

وبدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل للحضور ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وتمنياتهما بيوم تعريفي موفق.



وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠، ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجية وزارة العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الإنسان وحمايه الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها المرأة والطفل.

كما أكدت على أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزاره العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.

ونقلت إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً خالص تحيات وتقدير المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وأشارت سيادتها إلى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس القومي للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث وأهمية العمل على القضاء عليها.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ التي يوليها وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.

وتحدثت الدكتورة دينا شكري الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.

وقام المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.