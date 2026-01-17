أكد العميد منير شحادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التصعيد الأمريكي والإسرائيلي تجاه إيران شهد تراجعاً مؤقتاً، موضحًا أن هذا التحول جاء بعد فشل الرهان الذي قامت عليه واشنطن وتل أبيب، والمتمثل في الاعتماد على الاحتجاجات الداخلية لإسقاط النظام في طهران.

وأضاف خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى معلومات تشير إلى وقف عمليات القمع الداخلية، مما دفعه لتأجيل أي حملة عسكرية في تلك المرحلة.

وتابع شحادةً: "ترامب زعم وقف الضربة، لكن القرار لا يعني إلغاءها، بل هو تأجيل ضمن اتفاق أمريكي إسرائيلي يهدف للضغط من أجل حل أزمة التسليح الإيراني"، مشيراً إلى اقتناع الطرفين بأن إيران طورت قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ، خاصة في مجال الصواريخ متوسطة المدى.

وأشار إلى أن طهران لا تتوانى عن إرسال رسائل تهديد واضحة لواشنطن، تؤكد استعدادها لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ردًا على أي عدوان، مما يجعل الملف شديد التعقيد والحساسية.

وحذر الخبير الاستراتيجي من أن أي محاولة لإسقاط النظام الإيراني، في حال نجاحها، ستفتح الباب أمام سيناريو إقليمي خطير، قد تخرج تداعياته عن نطاق السيطرة وتُعرّض أمن المنطقة بأكملها لأخطار جسيمة.