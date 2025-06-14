خاص.. شرط أساسي لقبول طلاب الثانوية بتنسيق البرامج الخاصة بـ"عين شمس"

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، إنه يسمح لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، التقديم والقيد والقبول في البرامج الخاصة بمختلف كليات الجامعة المعروفة ببرامج الـ"كريديت".

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك شرطًا أساسيًّا؛ وهو أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي؛ حيث لا يمكن قبول الطلاب بصورة مباشرة، ولكن يجب ترشيح الطالب من مكتب التنسيق إلى الكلية الراغب فيها أو كلية مناظرة في جامعة أخرى، ثم التقديم في تنسيق البرامج الخاصة.

وأوضح زين العابدين أنه من المقرر أن تعقد بعض البرامج في الكليات اختبارات قبول سواء عملية أو شفهية أو مقابلة شخصية مع الطالب.

وذكر رئيس جامعة عين شمس أنه يمكن للطلاب الحصول على كل التفاصيل والمعلومات من خلال منصة الجامعة وموقعها الرسمي.

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