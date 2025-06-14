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مواطن لرئيس الوزراء: "بنتي اتعمت".. ومدبولي: "هنعمل اللازم فورًا"

01:39 م السبت 14 يونيو 2025
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    خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم
  • عرض 3 صورة
    خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم
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كتب- محمد عبدالناصر:

استجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لطلب أحد المواطنين بمساعدته في علاج ابنته.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في محافظة البحيرة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وقال والد الطفلة: "بنتي طفل ضربها على راسها واتعمت"، ليرد "مدبولي" قائلًا: "هنعمل اللازم فورًا".

وعلى الفور تقرر نقل الطفلة إلى معهد ناصر لمتابعة علاجها.

وشدد رئيس الوزراء، قائلًا: لو معملناش حاجة النهاردة خالص غير خدمة البنت دي كفاية".

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علاج ابنته
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