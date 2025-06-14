إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران

كتب- محمد سامي:

استنكر حزب النور، الهجومَ الذي شنه الكيان الصهيوني وما زال على إيران، والذي استهدفت فيه المنشآت النووية الإيرانية، والعقول النووية الإيرانية، وهيئة الأركان الإيرانية، وعددًا من كبار القيادات في السلطة الإيرانية، وما رافق ذلك من قصف للمنشآت المدنية.

وأدان حزب النور، في بيان له اليوم السبت، الإجرام والاستعلاء الصهيوني الذي بلغ مرحلة غير مسبوقة، فقد أعطى الكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا الحق لأنفسهما في تدمير مقدرات الدول وقتل العسكريين والمدنيين على حد سواء، واستخدام القوة العسكرية لفرض هيمنتهما، دون أن يلقيا بالاً لا بمجتمع دولي ولا بمنظمات دولية ولا بقانون دولي ولا حتى بحقوق الإنسان.

وأضاف الحزب: ونحن وإن كنا نختلف مع إيران ونرى أنهم مهَّدوا للقصف الصهيوني لأنفسهم، بتدمير العراق وسوريا، وجعلهما ممرات آمنة للهجوم الصهيوني عليهما، إلا أننا نستنكر الهجوم الصهيوني على إيران؛ فهو استكمال لفرض الأجندة الصهيونية والأمريكية على المنطقة.

ويؤكد حزب النور أن اتساع الهجمات الصهيونية على دول المنطقة يحتم على دولنا العربية والإسلامية الحذر والانتباه لتلك الخريطة الجديدة التي ترسم في المنطقة، والتي يراد منها أن تكون المنطقة كلها تحت الهيمنة الصهيونية ومَن يساندها.

واختتم الحزب بيانه، قائلاً: فاللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الأمواج وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة اختطاف الأطفال وفقًا للقانون

سمير فرج: استهداف قادة وعلماء إيران "فضيحة" و5 مراحل متوقعة للرد الصاروخي