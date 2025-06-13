كتب- حسن مرسي:

وصف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والعسكري، الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران بأنها "فضيحة عسكرية بكل المقاييس"، مشيرًا إلى أنها شهدت تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا محكمًا.

خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أكد اللواء فرج أن الضربة جاءت في توقيت حاسم، قائلًا: "إسرائيل نفذت 200 غارة جوية ضد 100 هدف داخل إيران، حملت 350 قنبلة، وهذه ضربة استباقية حاسمة".

وأضاف: "توقيت الضربة ارتبط بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن إيران قد تنتج قنبلة نووية خلال أسابيع".

خداع استراتيجي

أوضح الخبير العسكري أن إسرائيل استخدمت خداعًا استراتيجيًا مشابهًا لحرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن "الترويج لخلاف بين نتنياهو وترامب، وترتيب لقاء دبلوماسي في عمان، كان جزءًا من خطة لخداع القيادة الإيرانية".

وأضاف: "الإيرانيون استسلموا للخداع السياسي، بينما كانت إسرائيل تعد العدة للضربة".

وكشف اللواء فرج عن صدمة العمليات، قائلًا: "الضربة الإسرائيلية استهدفت 20 قائدًا عسكريًا وإيرانيًا رفيعًا، بينهم رئيس أركان الجيش وقائد الحرس الثوري وقادة الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأشار إلى أن "هذا المستوى من الدقة يتطلب وجود طابور خامس وعناصر مخابرات على الأرض".

أكد الخبير الاستراتيجي أن الضربات طالت أيضًا العلماء النوويين، موضحًا: "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت شققًا سكنية بعينها، حيث كان العلماء يعملون في غرف عمليات تحت الأرض".

وأضاف: "هذا النوع من الضربات يتطلب معلومات استخبارية دقيقة وتنسيقًا مع عناصر على الأرض".