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وزير الأوقاف السابق: المخاطر المحيطة بنا تتطلب اصطفافا وطنيا لمواجهة التحديات

12:58 م الجمعة 13 يونيو 2025

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إن اختراق الجبهة الداخلية لأي دولة يشكل خطرا داهما على أمنها القومي.

وأوضح وزير الأوقاف السابق، في تصريحات له، اليوم، أن تحصين الدول من الداخل وتخليصها من العملاء أعظم خط دفاع لمواجهة مخاطر الخارج، مشددا على أن المخاطر المحيطة بنا تقتضي اصطفافا وطنيا قويا في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية.

ودعا وزير الأوقاف السابق المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كيد الكائدين.

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق
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