بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ويلقي الخطبة الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "الأوطان ليست حفنة من تراب"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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