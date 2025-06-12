سؤال برلماني إلى كامل الوزير بشأن حوادث أتوبيسات النقل العام

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن تكرار حوادث أتوبيسات النقل العام، والتي باتت تمثل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين وسلامتهم.

وجاء هذا التحرك البرلماني في أعقاب وقوع حادث مأساوي مؤخرًا بإحدى الشوارع الرئيسية في محافظة الجيزة، أسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر وعدد من الأطفال، بالإضافة إلى إصابة العشرات، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

وأعربت النائبة، في بيان، عن بالغ قلقها إزاء تكرار هذه الحوادث المؤلمة، مشيرة إلى ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، والتي قد تشمل الإهمال في الصيانة الدورية للمركبات، أو القصور في متابعة الحالة الصحية والنفسية للسائقين، أو عدم ملاءمة أعمار بعض السائقين لطبيعة العمل الشاق الذي يتطلب ساعات طويلة من القيادة اليومية.

كما تساءلت عما إذا كان هناك سائقون تجاوزوا سن التقاعد وما زالوا يواصلون العمل بعد تجديد مدد خدمتهم، بما قد يشكل عبئًا إضافيًا على كفاءتهم في أداء مهامهم الوظيفية.

وطالبت النائبة، وزارة النقل، بسرعة الرد على السؤال المقدم، وتقديم تقرير تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن خطة الوزارة لمعالجة هذا الملف الحيوي، والإجراءات المتبعة لضمان سلامة أتوبيسات النقل العام ومنظومة التشغيل، حفاظًا على أرواح المواطنين ووقف نزيف الدماء المستمر على الطرق.

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