"الزراعة": المجازر الحكومية استقبلت 34 ألف أضحية خلال عيد الأضحى

كتب - عمرو صالح:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 34 ألف أضحية مجانًا للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين هذا العام، مشيرًا إلى توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل بداية عيد الأضحى، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الأقنص أنه تم خلال أيام العيد ذبح نحو 34,840 رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن الجمال، كأضاحٍ، وهو ما يمثل إقبالًا غير مسبوق، يؤكد على وعي المواطنين بأهمية الذبح في المجازر الرسمية، وتجنب الذبح العشوائي في الشوارع، للحفاظ على البيئة، فضلًا عن الاستفادة من الخدمات المقدمة، وعلى رأسها الإشراف البيطري المتكامل.

وأشار إلى أن الأضاحي التي استقبلتها المجازر الحكومية هذا العام، بمختلف المحافظات، شملت: 23,896 رأسًا من الأبقار، 4,478 رأسًا من الجاموس، 5,794 رأسًا من الأغنام، 451 رأسًا من الماعز،

221 رأسًا من الجمال.

ووفقًا لتقرير المتابعة اليومية لأعمال المجازر على مستوى الجمهورية، تصدرت محافظة البحر الأحمر قائمة المحافظات من حيث عدد الأضاحي، حيث استقبلت مجازرها 5,838 أضحية، تلتها محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ3,443 أضحية، ثم الشرقية بـ3,307 أضاحٍ، وأسوان في المركز الرابع بـ3,169 أضحية، تليها كفر الشيخ بـ2,593 أضحية.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية فُتحت أمام المواطنين لذبح أضاحيهم مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية، من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية؛ للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.

وأوضح "الأقنص" أن الهيئة تابعت طوال أيام العيد سير العمل داخل المجازر، وحرصت على توفير بيئة ملائمة للذبح والتقطيع والتعبئة، بما في ذلك تواجد جمعيات المجتمع المدني لذبح أضحياتهم في ظروف صحية وآمنة، مع التأكيد على تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.

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