الجيزة تفتح 23 مجزرًا بالمجان للمواطنين خلال عيد الأضحى

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن فتح 23 مجزرًا تابعًا للمحافظة مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود المحافظة لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي داخل المجازر المعتمدة.

وبحسب بيان، تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على البيئة، ضمان الصحة العامة، والحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع.

وأوضح محافظ الجيزة أن الهدف من هذه المبادرة هو التيسير على الأهالي خلال فترة العيد، مع التأكيد على أهمية الذبح في الأماكن المخصصة لضمان سلامة الأضاحي وتجنب التلوث البيئي. ويُسمح لصاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به لإتمام عملية الذبح داخل المجزر.

قائمة المجازر المفتوحة بالمجان

تشمل المجازر المفتوحة مجانًا خلال العيد المواقع التالية:

* بالجيزة: مجزر المنيب (شارع المذبح)، ومجزر الوراق (شارع النيل بجوار حي الوراق).

* بمنشأة القناطر: مجزر منشأة القناطر (شارع السوق)، مجزر وردان (قرية وردان)، ومجزر نكلا (قرية نكلا بالمنصورية).

* بأوسيم وكرداسة: مجزر أوسيم (بجوار مركز شرطة أوسيم)، ومجزر كرداسة (بنهاية الشارع السياحي بالمنصورية).

* بالمريوطية: مجزر ناهيا.

* بالبدرشين: مجزر البدرشين (مدينة البدرشين)، مجزر الحوامدية (منطقة السوق)، مجزر سقارة، ومجزر الشوبك الغربي.

* بالعياط: مجزر العياط، ومجزر المتانيا.

* بالصف وأطفيح: مجزر الصف (مدينة الصف)، مجزر أطفيح (شارع السوق)، مجزر القبابات، ومجزر البرمبل.

* بالواحات البحرية: مجازر الباويطي، مندیشة، والزبو.

* المجازر الخاصة: مجزر دينا (طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72)، ومجزر البشاير (طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 76 بمنطقة ريجوا).

تأكيد على الجاهزية والإشراف البيطري

شدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة التأكد من جاهزية المجازر ورفع كفاءتها لاستقبال المواطنين بالمجان.

كما أكد على تواجد الأطباء البيطريين بشكل دائم في جميع المجازر للكشف على الذبائح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لضمان صحة وسلامة المواطنين، وتقديم الخدمة دون أي مقابل.

دعوة للمواطنين للالتزام بالذبح داخل المجازر

تهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، ودعمًا لجهود المحافظة في مواجهة الذبح العشوائي والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

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