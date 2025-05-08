أحد ضحايا "مستريح السيارات": دفعنا أموالًا منذ 2023 ولم نستلم سيارات

كتب- حسن مرسي:

كشف أحد المتضررين من "مستريح السيارات" عن تفاصيل تعرضه للنصب، قائلاً إن المشكلة بدأت في عام 2024 عندما أبرم اتفاقًا معه لشراء سيارة مرسيدس.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، أوضح أنه دفع مبلغًا إجماليًا قدره 165 ألف يورو على دفعات متتالية بدأت في شهر أبريل 2024 بهدف استيراد السيارة، وكان من المفترض أن يتسلمها في شهر سبتمبر من العام نفسه.

وأضاف الضحية، أنه سدد المبلغ المتفق عليه على ثلاث دفعات في شهر أبريل 2024، لكن عملية التسليم بدأت تشهد تأخيرات غير مبررة، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع الشركة المعنية، لكنهم واجهوا مماطلة وتسويفًا في الردود، قبل أن يتم إبلاغهم بتأخر وصول السيارة.

وتابع، أن الشركة كانت تقدم مبررات واهية لتأخير التسليم، وأن محاولات التواصل المباشر مع أمير الهلالي، صاحب المعرض المتورط، باءت بالفشل ولم تلق أي استجابة.

ونوه إلى أنهم عرضوا حلولًا وسطًا لتسوية الأمر، لكنهم فوجئوا بوجود عدد كبير من العملاء الآخرين الذين يعانون من المشكلة نفسها، حيث أكد أن هناك أشخاصًا تعود عقودهم إلى عام 2023 ولم يتمكنوا من استلام سياراتهم حتى الآن.

وأشار إلى أن العديد من الضحايا لجأوا إلى القضاء وقدموا بلاغات رسمية ضد المستريح، وتمكن بعضهم بالفعل من الحصول على أحكام قضائية لصالحه.