وزيرة البيئة: دعم الدول النامية وتحقيق العدالة المناخية أولوية رئيسية

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة بعنوان "من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ، المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بحضور وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن الجلسة تناولت إحدى أبرز القضايا على أجندة العمل المناخي العالمي، وهي تنفيذ خارطة الطريق "من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار"، التي أقرت خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق يتطلب التزامًا تامًا بالمبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وعلى رأسها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الأعباء والقدرات (CBDR-RC)، داعية إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.

كما أكدت الوزيرة أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية أو المبالغة في تقدير حجم التمويل.

وشددت على ضرورة التمييز بين التمويل المناخي والتمويل التنموي، مؤكدة أن التمويل المناخي يجب أن يكون إضافيًا وغير مشروط، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، حتى لا تُجبر الدول النامية على المفاضلة بين التنمية والعمل المناخي، خاصة في ظل أعباء الديون المتزايدة.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى زيادة مخصصات تمويل مشروعات التكيف، التي لا تزال غير جاذبة للاستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يخلق فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف.

وأشارت إلى أن قرار NCQG المعتمد في باكو، أكد هذه الفجوة، ودعا إلى تمويل قائم على المنح ودرجات عالية من التيسير لدعم جهود التكيف.

كما نبهت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، نتيجة الاشتراطات المعقدة التي تفرضها المؤسسات المانحة والمالية الدولية، داعية إلى تفعيل الفقرة (21) من قرار NCQG، والتي تطالب بإزالة هذه الاشتراطات وتيسير سبل الوصول إلى التمويل، بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية للدول النامية.

اقرأ أيضًا:

مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص

ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

السياحة: 15% زيادة في أسعار تشغيل النقل السياحي بالقاهرة الكبرى

توجيه مهم من "السياحة" بشأن سلامة السائحين الوافدين