وزير الثقافة المصري يستقبل نظيره التركي لبحث أطر التعاون الثقافي بين البلدين

كتب- محمد شاكر:

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم، محمد نوري آرصوي، وزير الثقافة والسياحة التركي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وبحث أطر التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الثقافي بين البلدين،من خلال تبادل عروض دار الأوبرا، وتنظيم معارض للفنون التشكيلية بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والأتراك، إلى جانب دعم التبادل في مجال الترجمة، ولا سيما الترجمة العكسية من العربية إلى التركية، بما يسهم في نقل الأدب والفكر العربي إلى الجمهور التركي.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب بحث مشاركة الفنانين والفرق الفنية في المهرجانات الدولية التي تستضيفها مصر وتركيا، فضلًا عن تنظيم فعاليات ثقافية متبادلة وأيام ثقافية مشتركة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا اللقاء يمثل خطوة نوعية نحو تفعيل مسارات التعاون الثقافي بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة للشراكة الإبداعية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة المصرية تضع في صميم أولوياتها مد جسور الحوار والتبادل مع مختلف دول العالم، انطلاقًا من إيمانها بدور الثقافة كقوة ناعمة تسهم في تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية، موضحًا أن التعاون مع تركيا يأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف بناء شراكات فاعلة في المجالات الفكرية والفنية والمعرفية.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير الدعوة للفنانين وصُنّاع السينما الأتراك للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.

من جانبه، أعرب محمد نوري آرصوي، وزير الثقافة والسياحة التركي، عن تقديره لحسن الاستقبال، مؤكدًا تطلع بلاده لتوسيع مجالات التعاون الثقافي مع مصر، انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية الثقافة كجسر للتفاهم والتقارب بين الشعوب.

وأوضح أن اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى حول مشروعات ثقافية وفنية مستقبلية. كما وجّه دعوة رسمية لمشاركة وزارة الثقافة المصرية في مهرجان الثقافة العالمي، الذي يُنظم في 20 مدينة تركية.

شهد اللقاء من الجانب المصري: عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، وأحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، والدكتورة نهلة إمام، مستشار وزارة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي.

فيما ضم الوفد التركي: السفير صالح موطلوشن، سفير تركيا بالقاهرة، جوخان يازغي، نائب وزير الثقافة والسياحة، فاتح جوركان، عضو مكتب وزير الثقافة والسياحة، جوزدى شاهين، رئيسة إدارة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية، وبوسيم نور كيراش، ملحق وزارة الخارجية التركية.

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