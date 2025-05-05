بسبب الإيجار القديم.. هجوم برلماني على "التعبئة والإحصاء" -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجومًا حادًّا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب عدم دقة التقديرات الخاصة بعدد وحدات الإيجار القديم على حد وصفهم.

وأكد عدد من النواب التشكيك في الإحصاء بشأن عدد وحدات الإيجار القديم؛ لا سيما أن مَن يقومون بعمل الحصر طلبة ليس لديهم الخبرة الكافية.

وأشار بعض النواب إلى أنه أثناء التعداد السكاني، لا يتم سؤال المواطنين حول ما إن كانت الوحدة بنظام الإيجار القديم أم التمليك.

ورفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التشكيك في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز، مؤكدًا أنه يتم الحصر بصورة دقيقة، والأرقام واقعية.

واعترض النواب على رد ممثل الجهاز، مؤكدين أن الأرقام غير حقيقية ومشكوك فيها.

وتدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهاز الرسمي الوحيد الذي تُبنى عليه خطة التنمية، وأرقامه تكون في منتهى الدقة.