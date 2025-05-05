مصر تحقق المركز الأول عالميًا في متوسط إنتاجية القمح الربيعي

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن تحقيق مصر المركز الأول عالميًا في متوسط إنتاجية القمح الربيعي، إلى جانب تضاعف إنتاجية محصولي القمح والأرز خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خطة طموحة للتوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

دعم أكثر من 30 محصولًا استراتيجيًا

وأوضح "خليل"، في بيان لمركز دعم واتخاذ القرار، أن المعهد يعمل على دعم أكثر من 30 محصولًا استراتيجيًا، ضمن جهود بحثية وعلمية مكثفة تسهم في تطوير الزراعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الأساسية.

وأكد أن هذه الطفرة الإنتاجية جاءت بالتزامن مع التوسع في الرقعة الزراعية، حيث تمت إضافة نحو 3.5 مليون فدان خلال السنوات العشر الماضية، ما ساعد في رفع متوسط إنتاجية وحدة المساحة وتحقيق نتائج غير مسبوقة.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات الزراعية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن دعم المحاصيل الحقلية يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المستدام لمصر.

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