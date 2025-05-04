مهرائيل مجدي: فخورة بتكريمي من الرئيس والتجربة تؤكد أن المرأة قادرة على اقتحام كل المجالات

كتب- حسن مرسي:

أعربت مهرائيل مجدي، أول سائقة لأتوبيس كهربائي ضمن منظومة النقل الذكي، عن سعادتها البالغة بالتكريم الذي حصلت عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل تقديرًا لكل امرأة مصرية وعربية. وقالت خلال مداخلة هاتفية: "لحظة التكريم كانت لحظة فرحة لا توصف، وكنت أشعر بكرم كبير من ربنا أني وصلت للمرحلة دي".

وعن تفاصيل اللقاء مع الرئيس السيسي، قالت مهرائيل، خلال مداخله هاتفيه في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، على شاشة سي بي سي: "قالي مبروك، ودي كلمة كبيرة أوي، محفورة في قلبي".

وأوضحت أنها تبلغ من العمر 25 عامًا، وجاءت فكرة قيادة وسيلة نقل ثقيلة بعد أن شاهدت إعلانًا عبر السوشيال ميديا خاص بشركة "ATP Dev Mobility Cairo"، فتقدمت للوظيفة وخضعت لاختبارات وتدريب عملي ونظري لمدة ستة أشهر حتى حصلت على الرخصة وبدأت قيادة الأتوبيس بمفردها.

وأكدت أن الطريق لم يكن سهلاً، خاصة أن القيادة مسؤولية كبيرة تتعلق بخدمة الركاب، لكن الدعم من أهلها كان دافعًا كبيرًا للاستمرار، وقالت: "كانوا مستغربين في الأول، لكنهم فضلوا يشجعوني ويدعموني لحد ما وصلت".

وعن رد فعلها بعد تلقي خبر تكريمها من الرئيس، قالت مهرائيل: "اتبلغت بالتليفون، وما كنتش مصدقة، افتكرت حد بيهزر، لكن طلع بجد، وكانت فرحة عمري".

وختمت مهرائيل حديثها بالتأكيد على إصرارها على الاستمرار في هذا الطريق، وأن تكون مصدر إلهام وتعليم لبنات جيلها، مشيرة إلى أن خطيبها يدعمها بقوة ويشجعها على الاستمرار حتى بعد الزواج.