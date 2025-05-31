"سلامة الغذاء" تشارك في الحملة القومية لتصحيح ممارسات ذبح الأضاحي

كتب - أحمد جمعة:

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات انطلاق الحملة التوعوية لتصحيح السلوكيات والممارسات المرتبطة بذبح الأضاحي، في إطار التزام الدولة المصرية بنهج "الصحة الواحدة" وتعزيز الوعي المجتمعي بالسلوكيات الصحية السليمة.

شهدت الحملة انطلاقتها الأولى عقب صلاة الجمعة بالأمس، حيث نُظمت فعاليات توعوية في منابر كل من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومسجد المتناوي بالبدرشين، وركّزت الفعاليات على تصحيح مفاهيم وممارسات ذبح الأضاحي، وطرق حفظ اللحوم بعد الذبح، بالإضافة إلى أساليب التخلص الآمن من المخلفات، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة.

وبحسب الخطة المعتمدة، والتي تم الاتفاق عليها خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بمشاركة الجهات المعنية، فقد تم اختيار المساجد كمنصات انطلاق للحملة نظرًا لمكانتها وتأثيرها البالغ في المجتمع المصري.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالطرق السليمة لذبح الأضاحي، وأساليب حفظ اللحوم بطريقة آمنة، والتخلص الصحي من المخلفات، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة، والوقاية من انتشار الأمراض والروائح الكريهة الناتجة عن الممارسات الخاطئة.

شهدت ساحات المساجد المشاركة حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا مع الرسائل التوعوية، التي شملت معلومات تفصيلية عن كيفية اختيار الأضحية السليمة، بدءًا من شرائها من مصدر موثوق، وتجنب الأضاحي التي تظهر عليها علامات الهزال أو العيوب الصحية.

كما تم التأكيد على أهمية اختيار مكان آمن للذبح، وضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المُعتمدة، التي تضمن الإشراف البيطري الكامل والفحص الصحي قبل وبعد الذبح، مما يضمن سلامة اللحوم وصحة المواطنين.

وتناولت الحملة كذلك أساليب التخلص السليم من المخلفات، تفاديًا للأضرار البيئية والروائح الكريهة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وتستمر الحملة التوعوية طوال فترة عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعالة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارات: التنمية المحلية، البيئة، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، والشباب والرياضة، إضافة إلى قطاع المشاركة المجتمعية بمنظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن إطار نهج "الصحة الواحدة".

وقد تم اختيار محافظة الجيزة كنموذج تطبيقي يجمع بين الطابعين الحضري والريفي، لرصد مدى فاعلية الحملة على أرض الواقع، تمهيدًا لتعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية.

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