بعد سيول وعواصف الإسكندرية.. هل الظواهر الجوية أصبحت أكثر عنفًا؟

كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصراوي"، عبر فيديو بث مباشر، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس وتداعيات ما شهدته محافظة الإسكندرية من تقلبات جوية غير معتادة في هذا التوقيت من العام؛ حيث تفاجأ سكان المحافظة فجر اليوم بعواصف وأمطار غزيرة ورعدية وبرق، أثارت فزعهم.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة أكثر تفصيلًا عبر "مصراوي"، إن ما حدث في محافظة الإسكندرية من سيول وأمطار وعواصف يعد موجة غير معتادة وليست غير متوقعة، منوهةً بأن المسمى الشعبي للنوات اعتاد على تكون النوة في الشتاء أكثر؛ ولهذا غير معتاد مثل هذه الأجواء الحالية غير المستقرة.

وتحدثت غانم عن التغيرات المناخية وحقيقة وجود منخفض جوي متعمق تسبب في تساقط أمطار رعدية مع رياح هابطة، وهل ستستمر هذه الموجة خلال الساعات المقبلة وسط ترقب المواطنين؛ خصوصًا مع فترة انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية؟ وهل الظواهر الجوية أصبحت أكثر عنفًا وشدة من ذي قبل؟



وتشير آخر صور الأقمار الصناعية، حسب "الأرصاد الجوية"، إلى تجدد تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقي السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

أما جنوب الوجه البحري، فمع فرص لسقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار؛ ولكن تكون أقل حدة.

لمعرفة تفاصيل الطقس كافة، والمتوقع خلال الأيام المقبلة عبر هذا الفيديو:

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