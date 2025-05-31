جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم، واقعة تسريب لأسئلة مادة اللغة العربية، حيث زعمت مجموعات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" عبر تطبيق "تليجرام" تمكنها من تداول صور الامتحان ونشر الإجابات خلال انعقاد الاختبار داخل اللجان بمختلف المحافظات.

وتداولت هذه الصفحات، صور ورقة الأسئلة بعد دقائق من توزيعها على الطلاب، في تكرار لمحاولات الإخلال بنزاهة سير الامتحانات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وسط تحذيرات رسمية مستمرة من وزارة التربية والتعليم من خطورة هذه الظاهرة.

تنبيهات رسمية من وزارة التربية والتعليم

في سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت عددًا من التوجيهات للمديريات التعليمية في إطار الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والتي بدأت اليوم السبت 31 مايو وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو.

وجاءت الضوابط المنظمة لسير الامتحانات على النحو التالي:

تحميل مديري ووكلاء الإدارات التعليمية مسؤولية الحفاظ على سرية الامتحانات.

تكليف فرق المتابعة بزيارة اللجان قبل بدء الامتحانات للتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

التأكيد على نظافة قاعات الامتحانات وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية للطلاب.

حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان لجميع أطراف العملية الامتحانية، سواء الطلاب أو المعلمين أو الإداريين.

الالتزام الكامل بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة كافة أشكال الغش داخل اللجان.

التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين أوراق الأسئلة ومقار اللجان قبل وأثناء الامتحانات.

وأكدت الوزارة، مواصلة جهودها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، مشددة على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم لضمان انضباط العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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