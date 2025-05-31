صور.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 بنظام البوكليت، بمدرسة البهية البرهانية الإعدادية بنات بشارع بورسعيد بإدارة السيدة زينب التعليمية، ولجنة مستشفى 57357 للاطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدي 212134 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العامة، والمهنية، والرياضية، والمكفوفين، وضعاف السمع والدولية) في 732 لجنة، منهم 863 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و99 طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و67 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و53 طالبًا وطالبة مكفوفين، و10538 طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية، كما تضم لجنة مستشفى 57357 نحو 17 طالبًا وطالبة.

رافق محافظ القاهرة في جولته، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي اللغة العربية، والدين، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات ضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

والتقى محافظ القاهرة، مع عدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأداء الامتحانات بيسر وسهولة، مشيرًا إلى رضاء الطلاب الذين التقاهم عن نظام البوكليت.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

اقرأ أيضًا:

تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تعليق من "كهرباء الإسكندرية" على الإعصار.. والخسائر لا تذكر

تعرف على حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل