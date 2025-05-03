مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالات عيد العمال

كتب- محمد نصار:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 3 مايو 2025، الاحتفال الرسمي بعيد العمال، بحضور قيادات الدولة وممثلي النقابات العمالية.

ويتضمن الاحتفال إلقاء كلمات رسمية، وتكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة في مختلف القطاعات، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة، يوجه فيها التحية إلى عمال مصر، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.

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