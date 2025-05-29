وكيل الأزهر يتابع امتحانات "علمي الثانوية" بمجمع الشروق

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمجمع معاهد الشروق النموذجي، في أول أيام الامتحانات، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث.

وخلال الجولة، اطمأن الضويني على انتظام عمل اللجان، ومدى التزامها بالتعليمات المنظمة التي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية، ومن أبرزها منع دخول الهواتف والأجهزة الإلكترونية إلى مقار اللجان، كما تأكد من توافر الأجواء التربوية والصحية المناسبة التي تمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة وهادئة.

واستمع وكيل الأزهر إلى ملاحظات الطلاب، الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تتعلق باللجان أو الورقة الامتحانية، معربين عن ارتياحهم للتنظيم وحُسن سير الامتحانات، وأشاد فضيلته بانضباطهم ووعيهم، مؤكدًا أن الطالب الأزهري ينبغي أن يكون قدوة في الأخلاق والعلم، وقادرًا على النهوض بوطنه وأمته من خلال تفوقه وتميّزه.

وشدّد وكيل الأزهر على أهمية الدقة والانضباط في كل مراحل العمل خلال العملية الامتحانية، حتى إعلان النتائج، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الكاملة للطلاب.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، حيث يبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا، والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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