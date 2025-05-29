ابنة عبلة الكحلاوي أول مساعد لوزير الأوقاف للواعظات

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:



قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بندب الدكتورة مروى ياسين محمد بسيوني، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات.



وتعد الدكتورة مروى ياسين، هي أول شخص يتولى منصب مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، منذ انطلاق رحلة الواعظات في عام ٢٠١٨.



وتوجهت ووزارة الأوقاف، بالتهنئة للدكتورة مروى ياسين على هذه الثقة، داعية لها بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة، ومزيدًا من العطاء في خدمة الدعوة وشئون الواعظات.

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