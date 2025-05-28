"الثقافة" تسدل الستار على أزمة إغلاق قصور الثقافة.. ما الجديد؟

كتب- محمد شاكر:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة إنه تم إخطار رؤساء الأقاليم الثقافية بوقف إجراءات إغلاق أي بيوت ثقافة والمكتبات الفرعية المستأجرة إلى أجل غير مسمى؛ لحين إعادة تقييم الموقف ومراجعته، وإعادة العمل بالمكتبات التي تم إخلاؤها الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى وجود لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، سوف تتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.

وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بيانًا بشأن انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.

ونفى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وجود أي قرار رسمي بإغلاق بيوت الثقافة، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة تقييم فني شامل أجرته لجنة مختصة لقياس مدى تأثير هذه المواقع على المجتمع والبيئة المحيطة بها.

وقال هنو: "لن يُغلق أي بيت ثقافة له تأثير إيجابي على أرض الواقع، وهدفنا هو إعادة التوزيع والتطوير، وليس البتر أو الإلغاء."

وأضاف وزير الثقافة أن تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة يتطلب تمويلًا يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، بينما تتجاوز ديونها الحالية 2 مليار جنيه، لافتًا إلى افتتاح عدد كبير من المقرات الجديدة مؤخرًا.

وشدد الوزير على أنه منفتح على جميع الاقتراحات التي تصب في صالح الثقافة وزيادة الوعي، قائلًا: "ثقافة مصر ملك لأهلها، ودورنا هو صيانتها وتطويرها، لا غلق أبوابها."

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور شدد على دور الثقافة وضرورة حمايتها، مؤكدًا أنه لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة؛ حيث إنهم محميون بموجب القانون.

وأكدت رئيسة اللجنة النائبة درية شرف الدين، أن هذا القرار أحزن الكثيرين؛ خصوصًا أنه جاء دون تقديم بدائل واضحة أو تفسير إعلامي كافٍ، مشددةً على أهمية الدمج بين الإعلام والثقافة لدعم النشاط الثقافي وتقديم برامج ومسابقات تحيي الوعي الثقافي في المجتمع.

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