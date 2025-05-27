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وزير الدفاع يلتقي عضو لجنة الخدمات المسلحة بـ"الشيوخ الأمريكي"

07:29 م الثلاثاء 27 مايو 2025

جانب من اللقاء

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كتب- محمد سامي:
التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيناتور تيم شيهى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.


تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الدولى والإقليمى فى الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة , كذلك أوجه تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.


حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة .

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الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع الخدمات المسلحة
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