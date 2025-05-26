"جبالي" يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون تنظيم مرفق المياه

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، بعد أن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ خلال جلسته السابقة.

واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، وتعزيز كفاءته واستدامة خدماته، بما يواكب التحديات المتزايدة في إدارة الموارد المائية.

وأشار "الفيومي"، إلى أن الدستور المصري في مادته 44 يُلزم الدولة بحماية نهر النيل ومياهها الجوفية، ويؤكد أهمية تحقيق الأمن المائي، فيما تنص المادة 79 على حق كل مواطن في ماء نظيف وغذاء صحي، مما يستدعي تحديث التشريعات المنظمة لهذا المرفق الحيوي.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة، بما يحقق تحسين جودة الخدمات، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في الإدارة.

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