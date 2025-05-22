اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

كتب- محمد شاكر:

يستضيف مسرح قصر ثقافة بورسعيد في التاسعة من مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "العملية 007"، وذلك ضمن عروض شرائح وقوميات الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة بورسعيد القومية المسرحية، تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد حسن، ويقدم تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويناقش قضايا اجتماعية وإنسانية من خلال حبكة درامية تدور داخل مستشفى للأمراض العقلية، حيث ينفذ مدير المستشفى خطة مشبوهة بالتعاون مع جهات خارجية تستهدف تدمير القدرات العقلية للمرضى، بينما تتصدى الطبيبة الشابة "هدى" لهذا المخطط، في محاولة لإنقاذ المرضى الذين يمثلون ضحايا لمظالم مجتمعية متنوعة.

ويتناول العرض قضايا الانتماء ومقاومة الفساد، ويؤكد أهمية التمسك بالقيم والمبادئ في مواجهة الضغوط والمؤامرات.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويستمر حتى مساء الجمعة الموافق 23 مايو، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني.

تصميم وتدريب الاستعراضات محمد عشري، الأشعار محمد عبد القادر ومحمد الصواف، وألحان رجب الشاذلي، توزيع موسيقي لمحمد يحيى.

الديكور عاطف زرمبة، الملابس لعلا عبد اللطيف، الإضاءة لمحمد المصري ومهيمن هشام، والتنفيذ الموسيقي لمعتز مصطفى. مخرج منفذ سارة فؤاد ومحمد عبد السلام، مساعدا إخراج أحمد عباس وسيد سليم.

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