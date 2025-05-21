"مستقبل مصر": نستهدف تعزيز التكامل بين الزراعة والتوسع العمراني

كتب- أحمد الجندي:

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز يسير بخطى ثابتة في دعم جهود التنمية العمرانية من خلال الاستفادة من مفاهيم الزراعة المتصلة.

جاء ذلك خلال موسم حصاد القمح خلال كلمته ضمن فاعليات موسم حصاد القمح 2025، التي أُقيمت اليوم الأربعاء.

وأوضح الغنام أن الجهاز يعمل حاليًّا على تطوير مواقع متميزة، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تُسهم في تعزيز التكامل بين الزراعة والتوسع العمراني.

وأشار المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى أن الجهاز لا يكتفي بالمشروعات الزراعية فقط؛ بل يستهدف استخدامها كرافعة للتنمية العمرانية الشاملة، في إطار خطط الدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الأراضي الزراعية.

إدارة الأصول والمشروعات محور الاستثمار

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أن المشروعات التي ينفذها الجهاز أسهمت في خلق كيانات استثمارية جديدة، تمثلت في شركات ومشروعات واعدة ضمن منظومة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هناك تركيزًا على إدارة الأصول والمشروعات بشكل احترافي، يضمن الاستدامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

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