أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها في دعم التنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية، من خلال برامج ومشروعات تستهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع الزراعي المستدام.

وأوضحت الوزارة، عبر مركز بحوث الصحراء، أنه جرى مواصلة دعم مزارعي شمال سيناء عبر توفير التقاوي المجانية لمحصول الشعير المطري، حيث تابع المركز خلال شهر مايو أعمال حصاد المحصول بقرى الشيخ زويد ورفح، بعد توزيع تقاوي صنفي «جيزة 125» و«جيزة 126» على نحو 350 مزارعًا، بواقع فدان لكل مزارع.

وأضافت أن هذه التدخلات تستهدف تحسين إنتاجية الشعير المطري ورفع دخول المزارعين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في مناطق الزراعة المطرية بسيناء، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين طوال الموسم الزراعي من خلال المتابعة الميدانية وتقديم التوصيات الخاصة بإدارة المحصول ومكافحة الآفات وتحسين الإنتاجية.

وفي سياق متصل، واصل مركز بحوث الصحراء تنفيذ خطته للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، من خلال تمويل 10 حقول إرشادية لمحصول عباد الشمس الزيتي بمنطقة جنوب القنطرة شرق، للعام الثاني على التوالي.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يتضمن توفير التقاوي مجانًا للمزارعين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وإرشادية حول أفضل الممارسات الزراعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي أعلى للمزارعين، وتقليل الفجوة في استيراد الزيوت النباتية.

وأشارت إلى أن التوسع في زراعة عباد الشمس يأتي ضمن جهود الدولة لزيادة إنتاج المحاصيل الزيتية ودعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

كما لفتت إلى استمرار أعمال حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية ضمن مشروع «الداخلة – شرق العوينات» على مساحة تصل إلى 800 ألف فدان، بهدف تقييم صلاحية الأراضي للزراعة وتحديد أنسب التراكيب المحصولية.

وأوضحت الوزارة أن الدراسات تُنفذ بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتشمل تحليل خصائص التربة وتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ودعم خطط التوسع الزراعي الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية.