السيسي للمستثمرين والوزراء: "عايزين نحط إيدينا في إيد بعض"

كتب- محمد عمارة:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والمستثمرين والقطاع الخاص، بضرورة التعاون والتكاتف لإنجاز الأعمال الخاصة بمشروع مستقبل مصر.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية.

وقال الرئيس السيسي: عايز أقولكم لما نيجي نقول فيه تخطيط، بكلم الحكومة والمستثمرين وكل من يقدر ينجح الفكرة، لما نيجي نقول عايزين ندخل الأرض دي زراعة، بتقابلنا تحديات، البنية الأساسية طاقة المفروض تبقى موجودة، وبنية تخدم على الزراعة، زي مدقات وطرق وحاجات كتير، لما أقول عايز أدخل 600 ألف فدان، لما تيجي تضيّع مني سنة، عشان مفيش تنسيق، عزيمتنا مكنتش كفاية، لما تضيع مني موسم زراعي، بتضيع مني سنة، الـ600 ألف فدان، متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه، يعني 30 مليار جنيه، يبقى انت ضيعت مني 30 مليار جنيه في السنة، نتيجة إنك زرعت متأخر، نتيجة أي أسباب أنا مش عارف، الزراعة بتحسن جودة الأرض، ثم الـ600 ألف فدان، هيشتغل فيهم كام؟ فرد على الفدان؟ الفريق عبدالمجيد بيقولي 3.. لأ خلينا نقول فرد، يعني 600 ألف إنسان، لو كل إنسان ورا منه أسرة، ابتدى يبقى له دخل مش هيقل عن 7 آلاف جنيه في الشهر، يعني فيه 600 ألف إنسان حرمتهم.

وأضاف السيسي: حد يقولي احنا قاعدين قعدة حلوة لزومه إيه الكلام ده! بقوله عشان وزير الكهرباء والري يحطوا إيديهم معايا بقوة، حتى المستثمرين، الأرض متاحة لكم، احنا قطعنا شوط كبير، لا انت محتاج توصل مية ولا كهرباء ولا تعمل طرق، حتى معدات الزراعة موجودة، يعني كل الموجود منكم تخدم الأرض، وعايزين القطاع الخاص يكون موجود على حجم المتاح.

وأوضح السيسي: لما نيجي نتكلم على مشروع، وفي الطاقة، الشغل كله مش هيمشي من غير منطقة، وممكن تكون الأرض خارج نطاق الشبكة، وبالتالي فيه شغل واستثمارات، يعني عشان تدخل الشبكة لـ2.2 مليون فدان، بيتكلم في فلوس كتير أوي، بقول للناس، وانت يا بهاء بتقول الطرح ده والمسار ده كويس، عشان أدخل 100 ألف فدان للزراعة الحقيقية، وإلا يبقى اللي قبلنا عمل، لأ عشان تعمل 100 ألف فدان، الفدان محتاج 200 و300 ألف جنيه ده على فرضية إن الكهرباء موجودة.

وأكمل الرئيس السيسي: أنا عايز أقولكم عشان ده يطلع الحكومة والدولة بتبذل جهد كبير جدا، عشان تطلع هذا الأمر، هقولكم أنا بس عشان بعمل بنية أساسية مركزية، لو قولتلك خش انت اعمل، هتعمل 5 أو 10 آلاف فدان، والكهرباء هتدخل أو لأ، قولنا نعمل عمل مؤسسي من الدولة، ثم نتيحه للقطاع الخاص، عايز تشتري أو تأجر أهلا وسهلا.

وتابع الرئيس: أنا حبيت أقول النقطة دي، عشان كل ما هندخل أرض زراعية، الناس مبتشوفش، مش عشان هي مش عايزة تشوف، بس فيه تفاصيل وجهد عشان المشروع يخرج ويشتغل، لما نيجي نقول عايزين بفضل الله، 500 ألف فدان بتوع سيناء، يخشوا في الخدمة، يبقى محافظ شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والتنمية المحلية والزراعة والري، يبقى لما تدخل الـ500 ألف فدان السنادي، مش السنة الجاية، تخيل تدخل 500 ألف فدان، يبقى 500 ألف أسرة، يبقى الكهرباء والسكة الحديد اللي بيعملها كامل الوزير، وهتوصل للعريش وطابا، بقى لها قيمة، كان لازم أتدخل، انت قلت يا بهاء في سبتمبر اللي جاي هتدخل 800 ألف فدان، إن شاء الله هنشوفهم، أنا عارف إن فيه بنية أساسية المفروض تخلص في شهر 6، أرجو نحط إيدينا في إيدين بعض، عشان الأراضي تكون جاهزة في شهر أغسطس.