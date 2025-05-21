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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-5-2025

02:54 ص الأربعاء 21 مايو 2025

طقس حار

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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-5-2025 على كافة محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتكون نشاط رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وفقا لما ذكرته الهئية العامة للأرصاد الجوية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- العريش الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- طابا الصغرى 20 والعظمى 28 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 22 درجة.

- السلوم الصغرى 17 والعظمى 23 درجة.

- سيوة الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 36 درجة.

- الفيوم الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- المنيا الصغرى 21 والعظمى 32 درجة.

- أسيوط الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- سوهاج الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- قنا الصغرى 25 والعظمى 39 درجة.

- الأقصر الصغرى 26 والعظمى 39 درجة.

- أسوان الصغرى 26 والعظمى 40 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

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